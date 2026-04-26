Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, orduya verdiği “şiddetli saldırı” talimatının ardından Lübnan’a yönelik operasyonların süreceğini bir kez daha vurguladı; Tel Aviv yönetiminin sahadaki askeri baskıyı artırma kararlılığını yineledi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin gerilim yeniden tırmanırken, Binyamin Netanyahu’dan gelen son açıklamalar ateşkesin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. İsrail Başbakanı, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek saldırıların süreceğini belirtti.

“ŞİDDETLİ SALDIRILAR SÜRECEK"

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, orduya verdiği “şiddetli saldırı” talimatının ardından Lübnan’a yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

“ABD’yle, dolaylı olarak da Lübnan’la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullanan Netanyahu, sadece karşılık vermekle yetinmeyeceklerini, aynı zamanda “tehditleri ortadan kaldırmak” için operasyonların süreceğini dile getirdi.

ATEŞKES TARTIŞMALI HALE GELDİ 

İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalar, 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkesle kısa süreliğine durdurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, 10 günlük ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı.

Ancak tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları, sahadaki ateşkesin fiilen zayıfladığına işaret ediyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI 

İsrail ordusu, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yoğun hava saldırıları düzenlerken, ülkenin güneyindeki birçok yerleşim hedef alındı.

Lübnan hükümetine göre saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda. Bu tablo, çatışmanın yalnızca askeri değil, aynı zamanda ciddi bir insani kriz boyutuna ulaştığını gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

