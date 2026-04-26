Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray mağlubiyeti sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Yönetim olarak olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Torunoğulları, "Arkadaşlar, "Sakın Ha" sezonu herkese hayırlı olsun. En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız." dedi.
Süper Lig'de Galatasaray'a farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, yönetim olarak kararlar alacaklarını söyledi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında derbide deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
''SAKIN HA!' SEZONU!''
Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamada "Sakın ha!'' sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.