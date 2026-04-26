İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ardından gözler saldırgana çevrildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüpheliye ait görüntüler ortaya çıktı.

Trump’ın da hızla tahliye edildiği saldırı sonrası ABD Başkanı, şüphelinin yakalandığı ana ait bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, saldırganın elleri arkadan kelepçeli, üstü çıplak şekilde yerde etkisiz halde tutulduğu görüldü.

SALDIRGAN 30 YAŞINDA, CALIFORNIA’DAN GELDİ

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 yaşında olduğu açıklanan saldırganın ABD’nin California eyaletinden geldiği tespit edildi. Yetkililer, şüphelinin kimliğinin netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Güvenlik kaynakları, saldırganın üzerinde birden fazla şarjör, uzun namlulu tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilen mühimmatın miktarı, saldırının planlı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Olay yerinde bulunan davetliler tarafından kaydedilen video ve fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, saldırı girişiminin hemen ardından güvenlik güçlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı anlar yer aldı.

GİZLİ SERVİS SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte gizli servis ekipleri anında harekete geçti. Trump ve beraberindeki isimler hızla güvenli alana alınırken, saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırganın motivasyonu ve olası bağlantılarını araştırmayı sürdürürken, olay ABD’de üst düzey organizasyonlardaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.