Haberler

Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye’nin Kamışlı kentinde havaya açılan ateş sonucu sınırı aşan yorgun mermi, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Prof. Dr. Ayfer Gözü’ye isabet etti. Diyarbakır’dan ziyarete gelen Gözü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Mardin’e sevk edilen profesörün tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.

Suriye’nin Kamışlı kentinde havaya açılan ateş sonucu Mardin’in Nusaybin ilçesine düşen yorgun mermi, Profesör Dr. Ayfer Gözü’ye isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, Kamışlı’da silahla havaya ateş açılması sonucu sınırı aşan yorgun mermilerden biri Nusaybin ilçe merkezine düştü. Diyarbakır’dan Nusaybin’e ziyarete gelen Prof. Dr. Ayfer Gözü, vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI, TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Yaralı profesör, olayın ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gözü’nün tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

