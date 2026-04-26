İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir metro istasyonunda yaşanan “etek altı görüntü çekme” olayı infial yarattı. King’s Cross St Pancras Metro İstasyonu’nda meydana gelen olay sonrası polis harekete geçti, şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENDE HEDEF ALDI

British Transport Police (BTP) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 11 Mart günü saat 18.15 sıralarında Victoria Hattı yürüyen merdivenlerinde yaşandı. Kalabalık saatlerde metroda bulunan bir kadının, arkasında duran bir erkek tarafından hedef alındığı belirtildi.

YOLCU MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayı fark eden başka bir yolcu, şüpheliye müdahale etti. Bunun üzerine erkek şahıs özür dileyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kısa sürede güvenlik birimlerine bildirildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Olay sonrası soruşturma başlatan polis, şüpheli olduğu değerlendirilen bir kişinin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Yetkililer, görüntülerdeki kişinin olayla ilgili önemli bilgilere sahip olabileceğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com