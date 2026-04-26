Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sürecinde Dera kentinde yaşanan ölümlerin baş sorumlularından biri olarak gösterilen eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip, hakim karşısına çıkarıldı. Ocak ayında tutuklanan Necip, başkent Şam’daki Adalet Sarayı’nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanmaya başladı. Duruşma, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY KATILIMLA İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ahmed eş-Şara yönetiminin, iç savaş döneminde yaşanan olayların sorumlularını yargılama süreci kapsamında açılan davanın ilk duruşmasına, Cumhuriyet Başsavcısı Hakim Müşavir Hassan et-Turba başta olmak üzere üst düzey adli ve resmi yetkililer katıldı. Necip’in Suriye halkına karşı işlediği ağır suçlar nedeniyle yargılandığı dava, ülke açısından tarihi nitelik taşıyor.

MAHKEME SALONU DOLDU TAŞTI

2011’de Dera’da yaşanan olayların fitilini ateşleyen isimlerden biri olarak gösterilen Atıf Necip’in sanık sandalyesine oturduğu duruşmaya, yıllardır adalet bekleyen kurban yakınları yoğun ilgi gösterdi. Necip'in davası başlamadan önce mahkeme salonundaki kafese konularak halkın karşısına çıkartılması dikkat çekti. Mahkeme salonu hıncahınç dolarken, çok sayıda Arap ve uluslararası avukat ile yerel ve yabancı basın mensubu da davayı yerinden takip etti.

DAVA 10 MAYIS’A ERTELENDİ

Tarihi davanın ikinci duruşmasının 10 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

SÜRECİ BAŞLATAN OLAY: 15 ÖĞRENCİNİN TUTUKLANMASI

Suriye’de devrik lider Beşar Esad aleyhindeki protestolar, 15 Mart 2011’de Dera’da 15 öğrencinin, duvarlara hükümet karşıtı slogan yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başladı. Öğrencilere işkence yapıldığı yönündeki iddialar üzerine halk sokaklara çıkarak tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ancak protestolara yapılan askeri müdahalede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dera halkı, yaşanan ölümlerden Atıf Necip’i sorumlu tutarken, Necip’in idam edilmesini talep etti. Artan tepkilerin ardından Beşar Esad, Necip’i görevden aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı