Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelde düzenlenen etkinlik alanındaki güvenlik güçlerince apar topar dışarı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı ile eşi Melania Trump, güvenlik güçlerince hızla salondan uzaklaştırılmış, silahlı saldırgan yakalanmıştı. Olayda bir gizli servis görevlisi yaralanmıştı.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

