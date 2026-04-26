Best Model Yarışmasında Dereceye Giren Irmak Öztaş, 7 Ay İşsizliğin Sonunda Fırında Çalışmaya Başladı

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - 2022 Best Model yarışmasında dereceye giren Irmak Öztaş, uzun süren işsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle İzmir'in Konak ilçesinde fırında çalışmaya başladı. Öztaş, "Asgari maaşın durumu ortada. Benden çok daha beter durumda olanlar var. Umarım işsizlik sorunu çözülür. Ben kendi adıma konuşacak olursam, ben ekmeğimi buldum" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Irmak Öztaş, modellik ve oyunculuk hayalleriyle başladığı kariyer yolculuğunda yaşadığı işsizlik sürecinin ardından farklı bir alana yöneldi. Yaklaşık 7 ay işsiz kalan Öztaş, İzmir'in Konak ilçesinde bir fırında çalışmaya başladı.

2022 yılında Best Model yarışmasına katılarak "Best Güneydoğu Anadolu Güzeli" seçilen Öztaş, yaşadığı süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Öztaş, şunları söyledi:

"Ben mütercim tercümanlık okudum İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. 2017 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra aslında ilk başta modellik için İstanbul'a taşındım. Orada kendi işimle ilgili şeyler de yaptım. İki tane kitap çevirdim İngilizceden Türkçeye. Bir tane belgesel çevirdim Türkçeden İngilizceye. O belgesel hatta Kanada Film Festivali'nde finalist oldu. O dönem Miss Türkiye'ye katılmıştım. Ama orada finale kalamadım, son 70'ten elendim. Sonra İzmir'e geri döndüm."

Bu süreçte farklı birçok iş yaptım. Özellikle Çeşme'de sezon işlerinde çalıştım. Halkla ilişkiler olsun, işletme olsun, idari ofis olsun. Sonrasında tekrar, bu sefer oyunculuk hayalim için İstanbul'a taşındım. Dört tane kısa filmde başrol oynadım. Bunlar İngiltere, Almanya, Irak, İran gibi ülkelerde gösterildi. Sonrasında Medyapım'ın İzmir'de çektiği Ru dizisinde, öncelikle işin mutfağını öğrenmek için aslında yapım ekibi asistanı olarak çalışmaya başlamıştım. Sonra orada ufak bir sahnem oldu. 2022 yılında yarışma için benimle iletişime geçtiler. Best Model'a katıldım. Best Model'da Best Güneydoğu Anadolu Güzeli seçildim. Ondan sonra ülkemizi temsil etmek için Güney Kore'ye gittim. World Miss University yarışmasının 31'incisi düzenleniyordu. Orada herhangi bir derece almadım.

"7 ay işsiz kaldım"

Yine dediğim gibi biraz daha aynı sektörde yıprandıktan sonra İzmir'e döndüm. Yine çeşitli işlerde çalıştım. Kahve dükkanlarında Morning Coffee Club olarak İzmir'de onu başlatmıştık aslında 2024 kışında. Onlarla uğraştım. Sonrasında aslında geçen yaz Çeşme'de yine bir iş yaptıktan sonra sezonluk İzmir'e döndüm ve uzun bir süre işsizdim. 7 ay gibi bir süre. Bu süreçte işsiz olmak sektörden bile çok yıprattı belki de beni.

Kendimi açıkçası bir işe yaramaz hissettiğim dönemler oldu. Aynı benim gibi Mert diye arkadaşım var. O da burada çalışıyor. Bu fırında iki yıldır çalışıyor. O da İstanbul'a taşınmıştı oyunculuk için. Sonrasında İzmir'e döndü ve burada çalışmaya başladı. Kendisiyle konuşurken 'Fırında iş var mı' diye sordum. O da var dedi. Ben de öyle başladım. Ama çok memnunum bu arada. Mağdur olduğum bir durum yok. Sonuçta çalışıyorum, paramı kazanıyorum. Yoğun bir iş. Açıkçası düşünmeye vaktim bile kalmıyor. Ben yine şanslıyım. Çok şükür ailem yanımda. Ailem olmasa bu süre çok daha zorlu geçerdi benim için. Ama benden daha şanssız durumda olan insanlar var. Ailesine de bakmak durumunda olan insanlar var. Asgari maaşın durumu ortada. Benden çok daha beter durumda olanlar var açıkçası. Hiç yapmadığım bir şey yapmak istedim. Kendimi de biraz zorlamak istedim. Hani hiç bulaşmadığım bir şey olsun dedim ve fırın olunca neden olmasın diye düşündüm."

"Tercümanlıkta zaten iyice fırsatlar azaldı"

Yapay zekanın da ilerlemesiyle birlikte tercümanlıkta fırsatların iyice azaldığını söyleyen Öztaş, "O yüzden tercümanlıkta çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Benim içimde kalan aslında oyunculuk. Çünkü çocukluk hayalimdi. Ben oyunculuk okumak istiyordum fakat babam 'Senin dilin iyi, hobi olarak yine yaparsın, üniversiteyi bitir' tarzında konuşunca ben de babamı dinledim ve böyle gelişti. Yani ne diyeyim ki, umarım işsizlik sorunu çözülür. Ben kendi adıma konuşacak olursam, ben ekmeğimi buldum" dedi.

