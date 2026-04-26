Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa şampiyonu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Galatasaray Fuzul'u 61-57 yenen Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyon oldu. Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti.
TÜRK DERBİSİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu sarı-lacivertliler, 19-13 önde tamamladı. Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 33-26 önde girerken üçüncü çeyrek ise 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEDİ
Maçın son bölümünde avantajı eline geçiren sarı-lacivertli takım, müsabakayı 61-57 kazanarak kupanın sahibi oldu.
FENERBAHÇE'DEN DÖRDÜNCÜ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Galatasaray Fuzul'ü 61-57 yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu, salonda takip etti.