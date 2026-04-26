Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş zam yapılacak.

ZAM SONRASI FİYATLAR YÜKSELİYOR

Yeni zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71 lira 61 kuruş, Ankara’da 72 lira 73 kuruş, İzmir’de ise 73 lira 1 kuruş seviyesine yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 63 lira 71 kuruş, Ankara’da 64 lira 66 kuruş, İzmir’de 64 lira 95 kuruş seviyelerinde olacak.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ETKİLİ

Orta Doğu’da artan gerilim, petrol arzına yönelik riskleri büyütürken küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtiliyor.

YENİ ZAMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62 lira 76 kuruş, motorin 69 lira 35 kuruş, LPG ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 62 lira 62 kuruş, motorin 69 lira 21 kuruş, LPG 34 lira 39 kuruş olarak satılıyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 63 lira 73 kuruş, motorin 70 lira 47 kuruş, LPG 34 lira 87 kuruş olurken; İzmir’de benzin 64 lira 1 kuruş, motorin 70 lira 75 kuruş, LPG ise 34 lira 79 kuruş seviyesinde bulunuyor.

