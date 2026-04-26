Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Amedspor, sahasında Bodrum FK ile 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor'un Sarıyerspor'a yenilmesiyle birlikte rakibiyle puanını eşitleyen Amedspor, son hafta Iğdır FK karşısında 3 puan alırsa ikili averajda üstünlüğü sağlayarak adını Süper Lig'e yazdıracak.

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Amedspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. 

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Bodrum FK, maçın henüz 5. dakikasında Ali Aytemur'un gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı. 

AMEDSPOR ARADIĞI GOLÜ BULDU

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Amedspor, aradığı golü 64. dakikada Daniel Moreno ile buldu.

BODRUM FK SKORU 90+4'TE EŞİTLEDİ

Mücadeleyi eksik sürdüren Bodrum FK, 90+4'te kullandığı serbest vuruşta İsmail Tarım'ın kafa vuruşuyla skora denge getirdi ve maçın skorunu ilan etti. 

SÜPER LİG İÇİN KAZANMASI GEREK

Bu sonuçla birlikte haftaya Amedspor, Esenler Erokspor'un Sarıyerspor'a mağlup olmasıyla birlikte 73 puana yükselerek rakibiyle puanını eşitledi. Amedspor, ligin son haftasında Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı müsabakada 3 puan alması durumunda ikili averajda rakibine üstünlüğü sağlayarak Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak. 

Yorumlar (1)

Semih Can Takici:

Amedspor taraftar kitlesi cok buyuk ve surekli kapali gise oynayan bir takim. Super lige renk ve deger katar. Son maci kazanip ve super ligde olmasi dilegiyle..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

