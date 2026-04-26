Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Karaca (20) ve Ramazan Ülgen birbirini bıçakla yaraladı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Karaca (20) ve Ramazan Ülgen birbirini bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ülgen tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi, Alkollü olduğu öğrenilen Ramazan Ülgen ile Ahmet Karaca arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Karaca ve Ülgen birbirini yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Ülgen ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

