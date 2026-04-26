Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen bir şüpheli, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastikleri indirilen şüpheli yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda para ve cep telefonları çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken çeşitli ihlaller nedeniyle de 330 bin TL para cezası uygulandı.

  • İstanbul Başakşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık şüphelisi A.H.Ç., aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı.
  • Şüphelinin üzerinde 2 cep telefonu, 17 bin 330 TL, 320 dolar ve 80 euro ele geçirildi.
  • A.H.Ç.'ye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından 330 bin TL ceza kesildi, aracı 120 gün trafikten men edildi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki A.H.Ç., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonrası şüpheli, aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı.

KAÇTI, KOVALAMACA BAŞLADI

Olay, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istenen A.H.Ç., ihtara uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

LASTİKLERİ İNDİRİLDİ, YAKALANDI

Kaçışı sürdüren şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Aracın lastiklerinin indirilmesiyle etkisiz hale getirilen A.H.Ç., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN PARA VE TELEFON ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi.

330 BİN TL CEZA YEDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

A.H.Ç.’ye “dur” ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.

“Açıktan hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Japonların hibe desteğiyle Ahlat'ta kuruldu, kadınlara umut oldu

Japonlardan o ilçemize dev hibe! Çalışmalar başladı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü

Şampiyonluk umudunu sürdürmek için sahadaydı! İşte 5 gollü maçın skoru