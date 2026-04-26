Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı yemekte düzenlenen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Silah sesleri ve bağrışmaların ardından Gizli Servis, Trump’ı salondan apar topar çıkardı. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söylediği öne sürüldü.

  • Saldırgan, sorgusunda hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söyledi.
  • Saldırganın kamu kayıtlarına göre Güney Kaliforniya'da bir öğretmen ve video oyun geliştiricisi olduğu belirtildi.
  • Saldırgan, Ekim 2024'te Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağışta bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği korku dolu anlara sahne oldu.

Peş peşe silah seslerinin duyulması üzerine salonda büyük panik yaşanırken, Trump ve beraberindekiler Gizli Servis tarafından hızlı bir şekilde olay yerinden tahliye edildi.

ÇARPICI İDDİA! SALDIRGAN İTİRAF ETTİ

ABD’de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CBS News’e konuşan kaynaklara göre, saldırı şüphelisi, sorgusunda hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ AMACINI AÇIKLADI

Yetkililere yakın kaynakların aktardığına göre, gözaltına alınan saldırgan ifadesinde, eylemi bilinçli şekilde planladığını ve özellikle Trump yönetimine bağlı isimleri hedef aldığını belirtti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Saldırganın kamu kayıtlarına göre Güney Kaliforniya'da bir öğretmen ve video oyun geliştiricisi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının motivasyonu ve olası bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor. Yetkililer, şüphelinin tek başına hareket edip etmediğini de araştırıyor.

ABD’de büyük yankı uyandıran saldırı girişimi, üst düzey siyasi isimlerin güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

SEÇİMLERDE DEMOKRAT ADAY HARRIS'I DESTEKLİYORMUŞ

Caltech'te öğrenciyken, tekerlekli sandalyeler için prototip bir acil durum freni geliştirmesi nedeniyle 2017'de yerel bir haberde yer aldı. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Allen, Ekim 2024'te Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağışta bulundu.

OTELDE MİSAFİR OLARAK BULUNUYORDU

Yetkililer, şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli’nde misafir olarak bulunduğunu değerlendiriyor. Jeffery Carroll, polis ekiplerinin şüpheliye ait bir odayı güvenlik altına aldığını ve içeride ne bulunduğunun araştırıldığını açıkladı.

AĞIR SİLAHLARLA YAKALANDI

Carroll ayrıca, şüphelinin üzerinde bir pompalı tüfek, bir tabanca ve birden fazla bıçak bulunduğunu, yakalanma sırasında kolluk kuvvetleriyle karşılıklı ateş açıldığını belirtti.

Erdem Aksoy
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

