Derbi öncesi son dakika! Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti

Fenerbahçe'nin derbi öncesi VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Galatasaray'ın aynı yönde talepte bulunmaması nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi.

  • Fenerbahçe'nin VAR odasında gözlemci bulundurma talebi TFF tarafından reddedildi.
  • TFF kurallarına göre VAR odasında gözlemci bulunması için her iki kulübün ortak başvurusu gerekiyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe'nin VAR gözlemcisi talebine sıcak bakmadı.

Süper Lig’de oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

ORTAK TALEP ŞARTI SAĞLANMADI

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde VAR odasında hem kendi temsilcilerinin hem de Galatasaraylı yetkililerin bulunmasını talep etti. Ancak uygulamanın hayata geçebilmesi için iki kulübün de ortak başvuruda bulunması gerekiyor. Galatasaray cephesinin bu talebe sıcak bakmaması üzerine TFF, sarı-lacivertli kulübün başvurusunu kabul etmedi.

FEDERASYONDAN OLUMSUZ YANIT

TFF, mevcut kurallar gereği yalnızca her iki kulübün mutabık kalması durumunda VAR odasında gözlemci bulundurulmasına izin veriyor. Bu şartın sağlanmaması nedeniyle federasyon, Fenerbahçe’nin talebine olumsuz yanıt verdi.

TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin beklentilerini dile getirmişti. Torunoğulları, “Resmi bir yazı yazdık TFF’ye. VAR’da hem bizim hem Galatasaray’ın temsilcisi olsun, VAR’daki konuşmaları, görüntüleri görmek için başvurduk. Ancak bunun için iki kulübün de kabul etmesi gerekiyor. Bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (2)

Realist:

Bu nasil bi celiski ? Bu nasil sacma bi karar !!!!!! Hatta iki klup istemese bile yinede gozlemci olmasi gerekir.

MGk:

Galatasaray şuna itiraz ediyor neden Kadıköy için bu tarz talepler olmuyor iş bizim stad olunca isteniyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

