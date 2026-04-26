Derbi öncesi son dakika! Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti
Fenerbahçe'nin derbi öncesi VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Galatasaray'ın aynı yönde talepte bulunmaması nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi.
Süper Lig’de oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.
ORTAK TALEP ŞARTI SAĞLANMADI
Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde VAR odasında hem kendi temsilcilerinin hem de Galatasaraylı yetkililerin bulunmasını talep etti. Ancak uygulamanın hayata geçebilmesi için iki kulübün de ortak başvuruda bulunması gerekiyor. Galatasaray cephesinin bu talebe sıcak bakmaması üzerine TFF, sarı-lacivertli kulübün başvurusunu kabul etmedi.
FEDERASYONDAN OLUMSUZ YANIT
TFF, mevcut kurallar gereği yalnızca her iki kulübün mutabık kalması durumunda VAR odasında gözlemci bulundurulmasına izin veriyor. Bu şartın sağlanmaması nedeniyle federasyon, Fenerbahçe’nin talebine olumsuz yanıt verdi.
TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin beklentilerini dile getirmişti. Torunoğulları, “Resmi bir yazı yazdık TFF’ye. VAR’da hem bizim hem Galatasaray’ın temsilcisi olsun, VAR’daki konuşmaları, görüntüleri görmek için başvurduk. Ancak bunun için iki kulübün de kabul etmesi gerekiyor. Bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.