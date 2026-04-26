Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

İstanbul Karaköy Palas'ta düzenlenen sergiye katılan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü bebeklerini bekledikleri öğrenildi. İki yıl önce ikinci çocuklarını kucağına alan çift yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise onuncu kez dede olmanın sevincini yaşayacak.

  • Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti üçüncü kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10. torunu yolda.
  • Bayraktar çiftinin daha önce 2017'de kızları Canan Aybüke, 2024'te oğulları Asım Özdemir dünyaya gelmişti.

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından Karaköy Palas’ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı’nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi’nin açılışına katılan Bayraktar çifti, dikkatleri üzerine çekti. Açılışta edinilen bilgilere göre Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selçuk Bayraktar ve KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.

ERDOĞAN 10’UNCU KEZ DEDE OLUYOR

Söz konusu gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10’uncu torununun yolda olduğu belirtildi. Erdoğan ailesinde daha önce Esra ve Berat Albayrak çiftinin 4, Bilal ve Reyyan Erdoğan çiftinin ise 3 çocuğu bulunuyor.

BAYRAKTAR ÇİFTİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU OLACAK

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti 2016 yılında evlenmişti. Çift, 2017 yılında kızları Canan Aybüke’yi, 9 Ocak 2024’te ise oğulları Asım Özdemir’i kucaklarına almıştı. Bayraktar çifti, üçüncü çocukları için gün sayıyor.

Yorumlar (2)

Genco:

Maşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve gururumuz Selçuk Bayraktar’ı tebrik ediyorum. Allah c.c, evlatlarını salihlerden eylesin, sağlıklı bir şekilde kucaklarına almayı nasip etsin inşallah Amin.

Onur Yener:

Arkadaşımız iyi dileklerini iletmiş, hangi kansızın zoruna gitmişte beğenmemiş çok merak ediyorum...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

