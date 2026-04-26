Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar

Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, devre arasında yaptığı üst üste paylaşımlarla maçın hakemine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İLK YARI BİTER BİTMEZ OLAY PAYLAŞIMLAR

Galatasaray Kulübü, ilk yarı biter bitmez hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 23. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında yerde kalan Leroy Sane ve 39. dakikada Victor Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı beklediği pozisyonlara değinerek tepkilerini dile getirdi. 

''VERİLMEYEN 2 PENALTIMIZA RAĞMEN...''

İlk yarının skorunu paylaşan Galatasaray, “Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

''BU HAKEMLERE RAĞMEN ÖNDEYİZ''

Sarı kırmızılılar, bir sonraki paylaşımında "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!" ifadelerine yer verdi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

Seko Seko:

Birileri kendini güçlü sanmasın galatasaray 40 milyon taraftarı ile isterse çok şeyler yapabilir

Tutankamon Hoca:

fwner dusmani vastayken fwner sampiyon olamaz merak ee

Menderes akdag:

aglaksaray....

Mehmet Kurnaz:

Futbol bu kazanmak da var kaybetmek de var ama siz kaybetmeye tahammül edemiyosunuz. 10 senede 5 kere şampiyon olmuşsunuz istiyorsunuz ki her sene şampiyon olalım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

