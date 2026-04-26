Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak derbi öncesinde iki takımın da ilk 11’leri netleşti.

RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Yasin Kol görev alacak. Futbolseverler derbiyi beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

OSIMHEN SAHADA, ASENSIO KULÜBEDE

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen derbiye ilk 11’de başlarken, Fenerbahçe’de Marco Asensio mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.