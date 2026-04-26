İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİLER

Görüntülerde, kadının tehlikeli bir noktada bulunduğu ve çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere haber verdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Ekiplerin bir süre kadını ikna etmeye çalıştığı, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaklaşarak müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Yapılan müdahale sayesinde kadın bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi.

SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA

Olayın ardından kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.