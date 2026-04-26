Haberler

İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı Haber Videosunu İzle
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Torbalı ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Güvenlik önlemleri alınırken ekipler kadını ikna ederek bulunduğu noktadan indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİLER

Görüntülerde, kadının tehlikeli bir noktada bulunduğu ve çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere haber verdiği görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Ekiplerin bir süre kadını ikna etmeye çalıştığı, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaklaşarak müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Yapılan müdahale sayesinde kadın bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi.

SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA

Olayın ardından kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği ve gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

