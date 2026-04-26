Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

ABD’de eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde, FBI Direktörü Kash Patel’in olay anındaki tavırları dikkat çekti.

SALDIRI ANINDA SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜ

Videoda, silah seslerinin duyulduğu ve panik anlarının yaşandığı sırada çevredeki birçok kişinin telaşla hareket ettiği görülüyor. Buna karşın Kash Patel’in bulunduğu noktada daha kontrollü ve sakin bir duruş sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Patel’in soğukkanlılığını profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise tavırlarını “rahat” buldu.

GÖRÜNTÜLER OLAYIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olay anına ilişkin yeni detaylar sunan video, suikast girişimi sırasında yaşananlara dair farklı bir perspektif ortaya koydu.