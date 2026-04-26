Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntülerde FBI Direktörü Kash Patel’in tavırları dikkat çekti. Silah sesleriyle birlikte çevrede panik yaşanırken Patel’in sakin ve kontrollü duruşu sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu tavrı profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise “rahatlık” olarak yorumladı. Görüntüler, olay anına dair farklı bir bakış açısı sundu.

ABD’de eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde, FBI Direktörü Kash Patel’in olay anındaki tavırları dikkat çekti.

SALDIRI ANINDA SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜ

Videoda, silah seslerinin duyulduğu ve panik anlarının yaşandığı sırada çevredeki birçok kişinin telaşla hareket ettiği görülüyor. Buna karşın Kash Patel’in bulunduğu noktada daha kontrollü ve sakin bir duruş sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Patel’in soğukkanlılığını profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise tavırlarını “rahat” buldu.

GÖRÜNTÜLER OLAYIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olay anına ilişkin yeni detaylar sunan video, suikast girişimi sırasında yaşananlara dair farklı bir perspektif ortaya koydu.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sadece o mu sakin... yani o cok profesyonel de cok tecrubeli de sakin kalmis gibi bir hava var... ya herkes sakin zaten... silahli saldiri icerde degil ki zaten... icerde olsa herkes can havli ile panik yapar... disarlarda bi yerlerde silah sesleri var...

Haber Yorumlarıibrahim Hakan Dogan:

Bir FBI direktörünün panik olması mı daha normal; yoksa rahat olup sesin geldiği noktayı bulması mı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

