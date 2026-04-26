Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntülerde FBI Direktörü Kash Patel’in tavırları dikkat çekti. Silah sesleriyle birlikte çevrede panik yaşanırken Patel’in sakin ve kontrollü duruşu sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu tavrı profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise “rahatlık” olarak yorumladı. Görüntüler, olay anına dair farklı bir bakış açısı sundu.
SALDIRI ANINDA SOĞUKKANLI GÖRÜNTÜ
Videoda, silah seslerinin duyulduğu ve panik anlarının yaşandığı sırada çevredeki birçok kişinin telaşla hareket ettiği görülüyor. Buna karşın Kash Patel’in bulunduğu noktada daha kontrollü ve sakin bir duruş sergilediği dikkatlerden kaçmıyor.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Patel’in soğukkanlılığını profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise tavırlarını “rahat” buldu.
GÖRÜNTÜLER OLAYIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Olay anına ilişkin yeni detaylar sunan video, suikast girişimi sırasında yaşananlara dair farklı bir perspektif ortaya koydu.