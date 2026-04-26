Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Bir şoförler odasının girişine, Mustafa Kemal Atatürk’e aitmiş gibi asılan “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” ifadesi tartışma yarattı.

Bir şoförler odasının girişine Mustafa Kemal Atatürk’e aitmiş gibi asılan söz, görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre şoförler odasının girişine Atatürk'e atfedilen “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözü asıldı. 

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen ancak gerçekte ona ait olmayan sözler zaman zaman gündeme gelirken, bu kez bir şoförler odasında yer alan ifade dikkat çekti. Söz konusu yazının fotoğraflarının paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

TARİHSEL KAYNAKLARDA YER ALMIYOR

Atatürk’ün şoförlere verdiği değeri anlattığı iddia edilen ve “Türk şoförü en asil duygunun insanıdır” sözüne benzetilerek kurgulandığı değerlendirilen ifadenin, herhangi bir tarihsel belgede yer almadığı belirtildi. Uzmanlar, Atatürk’e atfedilen sözlerin doğruluğunun kaynaklardan teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yanlış atıfların kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığına dikkat çekilirken, söz konusu yazının kaldırılması yönünde çağrılar yapıldı.

Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış