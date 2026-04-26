Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Bir şoförler odasının girişine Mustafa Kemal Atatürk’e aitmiş gibi asılan söz, görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre şoförler odasının girişine Atatürk'e atfedilen “Şoför arkasında en gizli devlet sırlarının dahi konuşulabileceği insandır” sözü asıldı.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atfedilen ancak gerçekte ona ait olmayan sözler zaman zaman gündeme gelirken, bu kez bir şoförler odasında yer alan ifade dikkat çekti. Söz konusu yazının fotoğraflarının paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

TARİHSEL KAYNAKLARDA YER ALMIYOR

Atatürk’ün şoförlere verdiği değeri anlattığı iddia edilen ve “Türk şoförü en asil duygunun insanıdır” sözüne benzetilerek kurgulandığı değerlendirilen ifadenin, herhangi bir tarihsel belgede yer almadığı belirtildi. Uzmanlar, Atatürk’e atfedilen sözlerin doğruluğunun kaynaklardan teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yanlış atıfların kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığına dikkat çekilirken, söz konusu yazının kaldırılması yönünde çağrılar yapıldı.

