"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

4 ayda 20 kilo veren oyuncu Bergüzar Korel, "Midemi aldırdım" sözlerinin şaka olduğunu söyledi. "Midemi aldırmadım, ironi yaptım" diyen oyuncu zayıflama sürecinde yoğun spor yaptığını ve ciddi bir yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ifade etti. Bergüzar Korel kilo verme sürecini ise “Çok spor yaptım, çok aç kaldım” sözleriyle özetledi.

Bergüzar Korel’in kısa sürede verdiği kilolar sosyal medyada gündem olurken, yaptığı espri yanlış anlaşılınca ünlü oyuncu süreci tüm detaylarıyla açıkladı.

“İRONİ YAPTIM” DİYEREK DÜZELTTİ

4 ayda 20 kilo vermesiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, “midemi aldırdım” şeklindeki sözlerinin gerçek sanılması üzerine açıklama yaptı. Oyuncu, bu ifadenin bir şaka olduğunu belirterek “Midemi aldırmadım, ironi yaptım” dedi.

“İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM”

Zayıflama yöntemine dair merak edilenlere de yanıt veren Korel, “İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu yöntemi düşünmesine rağmen tercih etmediğini dile getirdi.

YEME BOZUKLUĞU İTİRAFI

Korel, kilo alma ve verme sürecinin arkasında yeme bozukluğu olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Benim ciddi bir yeme bozukluğum vardı. Duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım. 25-30 kilo aldım, verdim” diyen oyuncu, süreçte zorlandığını da ifade etti.

“AÇLIKTAN AĞLADIĞIM ZAMANLAR OLDU”

Zorlu süreci samimi sözlerle anlatan Korel, “Açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 3’te yemeği bitiriyordum; sosyal hayatım kalmamıştı” diyerek yaşadıklarını paylaştı.

“ÇOK SPOR YAPTIM, ÇOK AÇ KALDIM”

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise “Çok spor yaptım, çok aç kaldım” sözleriyle özetledi.

Çağla Taşcı
