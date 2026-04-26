Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sokaktan geçen bir araçtan çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçtı

CAMLAR SALLANDI, MÜŞTERİLER SOKAĞA KAÇTI

Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem olduğunu düşünen müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.

“RESMEN BİNA SALLANDI”

Olayı yaşayanlardan Orhan Keskin, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam saat 8 sıralarındaydı. Buradan çok yüksek bir sesle araç geçti, resmen bina sallandı. Kahvede oturuyorduk, okey oynuyorduk. Çok yüksek bir sesle araç geçti, insanlar panik yaptı kapıya doğru koştuk. Camlar sallandı, 'Deprem oldu' herhalde sandık. Koşarken kapı bayağı sallandı, az daha o camlarda dökülüyordu.

“BEN EN ÖNDE KOŞTUM”

Ben en önde koştum. Arkamda bir tane daha abi vardı, o panikle bardakların hepsi yerlere düştü. İlk önce deprem olduğunu düşündüm. Çünkü bayağı bir yüksek ses geldi. Çok panik olduk. Herkes panik oldu. Yer titremedi, camlarda sesten dolayı bir titreme oldu. Camlarda titreme olunca artık hepimiz koştuk. Daha sonra dışarıdakiler 'Bir şey yok, bir şey yok sakin olun' dediler" ifadelerini kullandı.

“KIYAMET KOPAR GİBİYDİ, HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Yakup Keskin ise, “Geçen arabanın çok felaket bir sesi vardı. Ben önce arkadaşlara 'Deprem değil' dedim. Sonra herkesin koştuğunu fark ettim. Kıyamet kopar gibiydi, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ses o kadar yüksekti ki bardaklar yere düşerek kırıldı. Ben önce masada oturuyordum 'Deprem değil' dedim. Çünkü sallanmadık, ama öyle bir ses vardı ki camlarda bile titreme oldu. Baktım millet koşunca biz de onların arkasından koştuk. Sonra dışarı çıkınca millet 'Tamam, paniğe gerek yok, deprem değil' dedi. Ondan sonra çıktık, araba da geçti, herkes yerine oturdu. O şokla kimse arabayı düşünemezdi. Herkes kendi kendine gülmeye başladı. O paniği yaşamak lazım. Tekrar herkes yerine oturdu, araba da gitti, biz de yine okey oynamaya devam ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı