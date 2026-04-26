Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı
ABD'de geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, silahlı saldırı sonucu savaş alanına döndü. Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance saniyeler içinde sahneden kaçırılırken, İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller’ın hamile eşi Katie Miller’ı kendine kalkan yaparak kaçmaya çalıştığı anlar ülke gündeminde büyük infial yarattı.
ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği programı, kan donduran anlara sahne oldu. Salonun içinde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte Gizli Servis ajanları saniyeler içinde müdahalede bulunarak protokolü koruma altına aldı.
TAKTİK EKİPLER SAHNEYE ÇIKTI
Saldırı anında ABD Başkanı Donald Trump; eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyeleriyle birlikte sahnede bulunuyordu. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte ağır silahlı taktik güvenlik ekipleri sahneye fırlayarak liderlerin etrafında etten duvar ördü. Gizli Servis, Trump ve beraberindeki heyeti yüksek güvenlikli protokol kurallarına uygun bir biçimde salondan hızla tahliye etti.
HAMİLE EŞİNİ KALKAN YAPTI
Gecenin en tartışmalı karesi ise Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller’dan geldi. Trump’ın en yakın kurmaylarından ve tartışmalı politikaların mimarı olarak bilinen Miller’ın, saldırı sırasında hamile olan eşini kendine kalkan yaparak salondan uzaklaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler, Miller’a yönelik tepkileri doruğa çıkardı.
İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR
Zaten bir süredir Washington sokaklarında “Faşizm güzel değildir” yazılı posterlerle hedef alınan Miller için siyasi baskı artmış durumda. Yaşanan bu son olayın ardından Demokratlar yüksek sesle istifa çağrısı yaparken, bazı Cumhuriyetçi isimlerin de Miller’ın yönetimdeki etkinliğini ve etik tutumunu sorgulamaya başladığı belirtiliyor.