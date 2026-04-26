Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken, eski Fenerbahçe oyuncusu Allan Saint-Maximin için girişimlere hazırlanıyor.

  • Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Allan Saint-Maximin'i transfer listesine aldı.
  • Saint-Maximin, Lens'te kiralık oynadığı bu sezon 10 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.
  • Trabzonspor, kanat bölgesindeki boşluğu doldurmak için Saint-Maximin'in menajeriyle görüşmelere başlayacak.

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erken hamlelere başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın daha önce işaret ettiği transfer operasyonunda liste başına yazılan isimlerden biri, bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin oldu.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ 

Boşa Çıkıyor: Şu anda Lens kulübünde kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması, bordo-mavili yönetimi harekete geçirdi.  Trabzonspor'da efsane isim Nwakaeme'nin son sezonu olması ve sakatlık sorunları yaşayan Edin Visca'nın yeni sezonda kadroda düşünülmemesi nedeniyle, kanat bölgesinde oluşacak boşluğun Maximin ile doldurulması planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yönetim, Fransız oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek mali şartları masaya yatıracak. Eğer oyuncunun talepleri kulübün mali dengelerine uygun olursa, resmi adımlar atılacak.

FORM DURUMU 

Bu sezon Lens formasıyla sahaya çıktığı 10 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Saint-Maximin, hem skora katkısı hem de hızıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Saldırıdan sonra gündemi yine İran: Savaşın biteceği tarihi verdi
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor