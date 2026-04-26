Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda, salonda yükselen bağrışmalar ve art arda gelen silah sesleri sonrası yaşanan panik anları net şekilde görülüyor.

Görüntülerde, yaklaşık 4 ila 6 el silah sesi duyulmasının ardından gizli servis ajanlarının saniyeler içinde harekete geçtiği, Trump’ın bulunduğu alanı hızla boşalttığı ve ABD Başkanını koruma çemberine alarak apar topar salondan çıkardığı anlar yer aldı. O anlarda davetlilerin büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin masaların altına sığındığı dikkat çekti.

SALONDA KAOS: MASALARIN ALTINA GİRDİLER

Dış basına yansıyan bilgilere göre saldırı sırasında Washington Hilton’daki balo salonunda bulunan yüzlerce davetli büyük korku yaşadı. Gazeteciler, siyasetçiler ve üst düzey yetkililer silah sesleri üzerine kendilerini yere atarak korunmaya çalıştı.

Gizli servis ajanları silahlarını çekerek salona girerken, Trump ve beraberindeki üst düzey isimler hızla tahliye edildi. Olay sırasında ABD Başkanı’nın yanı sıra First Lady ve birçok üst düzey yetkilinin de güvenli bölgeye götürüldüğü bildirildi.

SALDIRGAN SİLAHLARLA GÜVENLİĞİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Yetkililer, saldırganın uzun namlulu tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçakla güvenlik noktasını aşmaya çalıştığını açıkladı. Şüphelinin ateş açmasının ardından güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği ve saldırganın kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Olayda bir gizli servis ajanının kurşun geçirmez yeleği sayesinde yaralanmaktan kurtulduğu, Trump ve diğer davetlilerin ise zarar görmediği aktarıldı.

SALDIRI SONRASI PROGRAM İPTAL EDİLDİ

Yaşanan saldırı sonrası yemek organizasyonu yarıda kesildi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Olayın ardından Trump, güvenlik güçlerinin müdahalesini överek saldırıyı kınadı ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

FBI ve diğer federal birimler saldırganın motivasyonunu ve olası bağlantılarını araştırmaya devam ederken, ilk bulgular şüphelinin tek başına hareket ettiğine işaret ediyor. Ortaya çıkan görüntüler ise saldırının ciddiyetini ve saniyeler içinde devreye giren güvenlik refleksini gözler önüne serdi.