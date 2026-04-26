Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı

Manisa’daki Mesir Macunu Festivali’nde bir vatandaşın macun yakalamak için dondurma şemsiyesi açması dikkat çekti. Havadan saçılan macunları ters çevirdiği şemsiyeyle toplamaya çalışan vatandaşın görüntüleri çevredekiler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada da çok sayıda paylaşım alan görüntülere kullanıcılar "Bu kadar açgözlülük olmaz" yorumunda bulundu.

Manisa’da düzenlenen Mesir Macunu Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın mesir macunu yakalayabilmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti.

ŞEMSİYEYLE MACUN TOPLADI

Görüntülerde, kalabalığın arasındaki bir vatandaşın, havadan saçılan mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtığı görüldü. Şemsiyeyi ters çevirerek kullanan vatandaş, atılan macunları bu şekilde toplamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda paylaşım alan görüntülere kullanıcılar "Bu kadar açgözlülük olmaz" yorumunda bulundu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde, bu tür anlar etkinliğe renk katarken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

