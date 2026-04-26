Elazığ'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağıştan dolayı alt geçit suyla doldu. Alt geçitte aracıyla mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağışla birlikte bazı alt geçitler suyla doldu. 2 kişi Kızılay Alt Geçidi'nde araçlarıyla mahsur kaldı. Suyun hızla yükselmesi üzerine vatandaşlar aracın üzerine çıkarak yardım istedi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın üstünde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı