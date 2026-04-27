Haberler

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın kendi sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından Antalya’da hem kutlama hem de istenmeyen olaylar yaşandı. Maç sonu kafeden çıkan Galatasaray taraftarı, bir başka taraftar tarafından bıçaklanarak yaralandı.

  • Galatasaray taraftarı Mehmet A., Antalya Kepez'de bir kafede derbiyi izlerken rakip takım taraftarı tarafından kalçasından bıçaklandı.
  • Yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
  • Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve güvenlik kameralarını inceliyor.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’ndeki bir kafede derbiyi takip eden Galatasaray taraftarı Mehmet A., rakip takımın taraftarı tarafından kalçasından bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede detaylı çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAFELER CADDESİNDE KUTLAMA

Öte yandan, aynı saatlerde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan kafeler caddesinde Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, uzun süre kornalara basarak şehir turu attı. Ellerinde Galatasaray bayrakları bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde derbi galibiyetini kutladı.

Kutlamalara katılan bazı taraftarların araçlardan sarkarak bayrak salladığı, bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla o anları kaydettiği görüldü. Polis ekipleri kutlamaların yoğunlaştığı bölgelerde önlem alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

