Kerkük'te korkunç kaza: 6 ölü, 16 yaralı
Irak’ın Kerkük kentinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar alev topuna döndü. Korkunç kaza sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Irak’ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde bir TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
6 ÖLÜ, 16 YARALI
Öte yandan kaza sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı