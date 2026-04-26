Kerkük'te korkunç kaza: 6 ölü, 16 yaralı

Irak’ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde bir TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

6 ÖLÜ, 16 YARALI

Öte yandan kaza sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı