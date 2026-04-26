Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bugün saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI STAT ÖNÜNDE TOPLANDI

Bu mücadeleyi deplasman tribününde takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te Chobani Stadyumu'nda toplandı. Galatasaray derbisine gidecek taraftarlara çubuklu forma dağıtıldı.

45 OTOBÜSLE HAREKET EDİLDİ

Yaklaşık 2 bin 300 Fenerbahçeli taraftar güvenlik kontrollerinin ardından kendilerine ayrılan 45 adet otobüse bindi. Daha sonra taraftarlar, saat 16.00'da 45 otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

STADYUMA ULAŞTILAR

Fenerbahçe taraftarı, toplam 45 otobüsle RAMS Park Stadı’na giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, derbi öncesi deplasman tribününde yerini almaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarıyla derbinin ateşini saatler öncesinden yaktı.