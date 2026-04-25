Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen evden 1 kamyon çöp çıkartıldı.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Mesudiye Mahallesi 5107 sokak üzerinde bulunan ve anne-oğul sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen bir konutla ilgili mahalle sakinlerinin şikayet ve talebi üzerine bir çalışma başlattı. Mesudiye Mahallesi Muhtarı Uğur Üstünkaya ile birlikte söz konusu eve giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde 2 katlı müstakil evin içinde tonlarca çöp, mobilya atığı, tekstil, ambalaj ve çeşitli atıklar biriktirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, saatler süren titiz ve koordineli bir çalışma sonucu, içi adeta harabeye dönen 2 katlı müstakil konutu iş makinesi desteğiyle çöp, atık ve kötü koku yayan şeylerden arındırdı, ardından da evi temizledi. Çalışmanın sonunda ekipler, sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon atık malzeme toplayıp mahalleden çıkardı.

Öte yandan aynı konutun, geçen yıl içerisinde, anne ve oğul olan sahipleri henüz hayatta iken yine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu temizlendiği ve o günkü çalışmada da aynı evden 2 kamyon çöp ve atığın toplanıp mahalleden çıkarıldığı öğrenildi.

Akdeniz Belediyesi'nce halk sağlığı açısından riskler oluşturan, çevreye yaydığı kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerini huzursuz eden çöp evlerle ilgili talep ve şikayetlere en kısa sürede yanıt vermeye; gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmalarını en hızlı şekilde yapmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı