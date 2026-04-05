Haberler

Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en çok kazanan e-sporcuları arasında yer alan ve cezaevinden firar eden İlkan Saydan sosyal medya üzerinden bir programa katılınca yakayı ele verdi. Hakkında çeşitli suçlardan 21 aranma kaydı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saydan, Tuzla'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

  • İlkan Saydan, 4 Temmuz 2025'te cezaevinden firar ettikten sonra İstanbul Tuzla'da yakalandı.
  • İlkan Saydan, 21 ayrı suçtan aranma kaydına sahip ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
  • İlkan Saydan, dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alıyordu.

İstanbul’da hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettikten sonra izini kaybettiren eski e-sporcu İlkan Saydan’ın kaçışı Tuzla’da noktalandı. Aylardır aranan ve 21 ayrı suçtan kaydı bulunan Saydan’ın yakalanması, hem firar sürecindeki dikkat çeken hamleleri hem de dosyasındaki çarpıcı detaylarla gündem yarattı.

21 ARANMASI, 7 YIL HAPİS CEZASI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan İlkan Saydan’ın izini sürerek Tuzla’da bir evde saklandığını tespit etti. ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘cinsel taciz’, ‘hırsızlık’, ‘basit tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan Saydan’ın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 Temmuz 2025’te cezaevinden firar eden şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede Saydan’ın UYAP üzerinden 21 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi.

KATILDIĞI TALK SHOW ELE VERDİ

Şüphelinin firari olduğu dönemde eski sevgilisini tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca bu süreçte sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programa katıldığı ve daha önce de bir televizyon programında yer alarak ismini duyurduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuzla Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi’ne sevk edilen Saydan, daha sonra cezaevine gönderildi.

E-SPOR DÜNYASINDAN SUÇ DOSYASINA

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer aldığı belirtilen İlkan Saydan, 2024 yılında kız arkadaşıyla yaşadığı şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Saydan’ın şikayeti sonrası kız arkadaşı da kendisinden şikayetçi olmuş, yaşanan süreçte Saydan cezaevine girmişti. Yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Saydan, 4 Temmuz 2025’te firar etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
