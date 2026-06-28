Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen’in, ülkesi Nijerya'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette gergin anlar yaşandı.

NİJERYA'DA OSIMHEN İZDİHAMI

27 yaşındaki futbolcunun Lagos kentindeki Ojota bölgesine gelişi, futbolseverler arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Yıldız oyuncuyu yakından görmek isteyen yüzlerce taraftar bir anda sokaklara döküldü. Osimhen’in içinde bulunduğu aracın etrafının dev bir kalabalık tarafından sarıldığı görüldü. Hayranlarının futbolcuya ulaşabilmek için birbirini ezerek araca doğru hamle yapması, bölgede büyük bir izdihama yol açtı.

ARACIN CAMLARINA VURANLARI AZARLADI

Yaşanan yoğunluk ve izdiham nedeniyle zor anlar yaşayan Osimhen'in, güvenliğinden endişe ederek aracın içinden inip taraftarlara doğru bağırdığı ve tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı. Olay yerindeki kalabalığın kontrolden çıkması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı ve Nijeryalı yıldız, koruma çemberine alınarak bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi.

Kaynak: Haberler.com