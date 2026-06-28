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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı
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İzmir merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, savcılığın tutuklama talebine rağmen çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturmada Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, müteahhit E.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  • Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı verildi.
  • Yiğit, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
  • Soruşturmada 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 25 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen Yiğit, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Mahkeme, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında Yiğit ile birlikte Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aynı dosyada yer alan müteahhit E.A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında Onur Yiğit, İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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