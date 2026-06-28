Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.56'da kaydedilen depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem, saat 15.56'da kaydedildi.
KISA SÜRELİ PANİK YARATTI
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Vatandaşlarda kısa süreli panik yaratan depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı.
KANDİLLİ "4.1" DEDİ
Kandilli Rasathanesi saat 15.56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.