Haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.56'da kaydedilen depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem, saat 15.56'da kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Vatandaşlarda kısa süreli panik yaratan depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum bilgisi paylaşılmadı. 

KANDİLLİ "4.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi saat 15.56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 12.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler

Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a fitili ateşleyecek çok sert sözler
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı

23 yaşındaki gencin kazadan 5 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

Kadir İnanır'a bu sözlerle veda etti: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü