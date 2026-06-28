Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor.
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
- Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi.
- Meunier, Lille ile geçen sezon 35 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
MEUNIER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
İngiliz ekibi, kariyeri başarılarla dolu olan tecrübeli sağ bek Thomas Meunier’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Team Talk'ta yer alan habere göre; Bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek olan Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun peşinde. Sağ kanatta eksikleri gidermek ve takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.
TÜRKİYE'YE TANIDIK
Belçikalı yıldız Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti.
SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Meunier, Lille ile geride kalan sezonda 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.