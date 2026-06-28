Haberler

Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde

Acun Ilıcalı Süper Lig'in eski yıldızının peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
  • Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi.
  • Meunier, Lille ile geçen sezon 35 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. 

MEUNIER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İngiliz ekibi, kariyeri başarılarla dolu olan tecrübeli sağ bek Thomas Meunier’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Team Talk'ta yer alan habere göre; Bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek olan Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun peşinde. Sağ kanatta eksikleri gidermek ve takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi. 

TÜRKİYE'YE TANIDIK

Belçikalı yıldız Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Meunier, Lille ile geride kalan sezonda 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz

Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçelileri korkutan an: Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı
IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti

Kazları öldürdü, sırra kadem bastı
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı