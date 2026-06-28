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14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada Haber Videosunu İzle
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
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Suudi Arabistan’da petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişinin öldüğü kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde helikopterin havada dönerek düştüğü görüldü.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA 14 KİŞİ CAN VERDİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Öte yandan kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin defalarca döndükten sonra düştüğü görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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