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Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz

Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya piyasalarının uykularını kaçıracak bir açıklama yaptı. Partisinin kongresinde konuşan Putin, "Dizel yakıtın ihracatına yönelik tam bir yasak olasılığını tartışıyoruz." dedi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dizel yakıt ihracatına tam yasak getirme olasılığını tartıştıklarını açıkladı.
  • Rusya dünyanın en büyük dizel ihracatçılarından biridir.
  • Putin, Kiev rejiminin temas hattının tamamında geri çekildiğini ve terör eylemlerine yöneldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Birleşik Rusya” partisinin kongresinde yaptığı konuşmada küresel enerji piyasalarında büyük yankı uyandıracak bir çıkışta bulundu. Putin, ülke içindeki akaryakıt dengesini korumak amacıyla dizel yakıt ihracatına yönelik tam bir yasak getirme olasılığını tartıştıklarını açıkladı. Bu açıklama, halihazırda hassas olan küresel petrol piyasalarında tedarik endişelerini zirveye taşıdı.

"YENİ ENFLASYON DALGASI TEHLİKESİ"

Dünyanın en büyük dizel ihracatçılarından biri olan Rusya'nın bu adımı atması durumunda, küresel taşımacılık, tarım ve sanayi sektörlerinde maliyetlerin hızla artması bekleniyor. Uzmanlar, olası bir yasağın başta Avrupa ve gelişmekte olan piyasalar olmak üzere dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgası tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

"ZOR BİR AŞAMADAN GEÇİYORUZ"

Ukrayna savaşına da değinen Putin, “Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla, ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere insanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “Zor bir aşamadan geçiyoruz ancak bu süreç bize çok şey öğretti ve ‘Rusya vatandaşı’ kavramının özünü hissetmemizi sağladı.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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