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Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle 1 Temmuz'dan itibaren kafe, restoran, lokanta ve otellerde menülerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğu açıkça belirtilecek. Ayrıca ürün içerikleri, alerjen bilgileri ile alkol veya domuz türevi bileşenler de menülerde yer alacak. Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanırken, kalori bilgilerinin ise en geç 31 Aralık 2027'ye kadar menülere eklenmesi gerekecek.

  • 1 Temmuz itibarıyla restoran, kafe, lokanta ve otellerde kullanılan gıdalara ilişkin bilgiler menülerde ayrıntılı şekilde yer alacak.
  • Menülerde etin hangi hayvana ait olduğu (dana, kuzu, kanatlı), temel bileşenler, alerjenler, alkol veya domuz türevi bileşen bilgisi zorunlu olacak.
  • Yemeklerin kalori bilgisi en geç 31 Aralık 2027'ye kadar menülere eklenecek; denetimler 1 Temmuz'da başlayacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde gıda şeffaflığını artıracak yeni uygulamayı hayata geçiriyor. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte restoran, kafe, lokanta ve otellerde kullanılan gıdalara ilişkin bilgiler menülerde ayrıntılı şekilde yer alacak.

MENÜLERDE ETİN KÖKENİ BELİRTİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında işletmeler, yemeklerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğunu açıkça belirtmek zorunda olacak. Menülerde yalnızca "köfte" veya "kebap" ifadeleri yeterli sayılmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre ürünün dana, kuzu ya da kanatlı hayvan eti içerdiği açık şekilde yazılacak.

Ayrıca menülerde ürünün temel bileşenleri, hammaddeleri, alerjen içerikleri ile alkol veya domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler de yer alacak.

KALORİ BİLGİSİ DE EKLENECEK

Düzenleme kapsamında yemeklerin kalori miktarı da menülerde gösterilecek. İşletmelere bu yükümlülük için geçiş süresi tanınırken, kalori bilgilerinin en geç 31 Aralık 2027'ye kadar menülere eklenmesi gerekecek.

İşletmeler zorunlu bilgileri basılı menü, yazı tahtası, broşür, dijital ekran veya QR kod sistemiyle tüketicilere sunabilecek. QR kod kullanan işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirme yapması zorunlu olacak.

DENETİMLER 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda denetçileri sahada denetimlere başlayacak.

Menülerinde etin kökenini belirtmeyen veya zorunlu bilgileri eksik sunan işletmelere idari para cezası uygulanacak. İşletmelerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için 1 Temmuz'a kadar menülerini yeni düzenlemeye uygun hale getirmesi gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Giyim Kuşam ne zaman denetlenecek.M giyen Kişiye L i önerilmesi yanlış.Herşey normal ölçüde değil ki.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Denetçiler sadece menüye bakıp numune almadan dönüp gidecekse gerek yok at etini eşek etini dana eti diye yazarsa ne olacak

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

Kagit üzerinde diledigini yazabilirler ama bu halki yaniltmaktan göz boyamaktan bak yaptim demekten ileri gitmiyor durum ortada kendimizi kandirmayalim malesef bu ülkede rüsvet var denetimsizlik var cezalar yetersiz caydirici kararlar yok kurallara uymayanlar kasaya gelir olarak görülen ufak bir para cezasinla adeta ödüllendiriliyor onlarda kaldiklari yerden aynen devam ediyor hep avrupa diyoruz ama orda halk esnaf niye kurallara uyuyorlar dersiniz onlar bizden dahami namuslu ve ahlakli ?

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