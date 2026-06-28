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Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı

Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı Haber Videosunu İzle
Tayland’da korkunç cinayet: 17 yaşındaki kızın cesedi bavuldan çıktı
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Tayland’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Pattaya'da 17 yaşındaki bir kızın çıplak cansız bedeninin bavul içinde bulunmasının ardından, genç kızla apartmana girip saatler sonra elinde siyah bir bavulla çıktığı belirlenen 46 yaşındaki Avustralyalı şüpheli Simon Carman, Bangkok Havalimanı'nda ülkesine kaçmak üzere uçağa binmekteyken yakalandı.

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Pattaya'da işlenen vahşi bir cinayet, uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı. 17 yaşındaki Taylandlı Tunchanok Donhomla'nın bir bavul içinde ölü bulunmasının ardından harekete geçen Tayland polisi, katil zanlısını havalimanında durdurdu.

UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Pattaya Emniyet Müdürlüğü ve Tayland Göçmenlik Bürosu’nun koordineli çalışmasıyla, 46 yaşındaki Avustralya vatandaşı Simon Carman, cuma günü saat 21.30 sıralarında Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelinin, Avustralya'nın Perth şehrine gitmek üzere kalkacak olan Jetstar havayollarına ait uçağa binmeye çalışırken yakalandığı anlar sosyal medyadaki görüntülere de yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Polisin yürüttüğü titiz soruşturmada, cinayetin tüm detayları güvenlik kameraları sayesinde gün yüzüne çıkarıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Simon Carman ile 17 yaşındaki Tunchanok Donhomla'nın perşembe günü sabaha karşı Pattaya'daki bir apartman dairesine birlikte girdiklerini tespit etti.

Kayıtların devamında, şüphelinin binaya girişinden birkaç saat sonra tek başına ve elinde büyük, siyah bir bavulla dışarı çıktığı görüldü. Şüphelinin, bavulu motosikletinin arkasına yükleyerek binadan uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı.

ÇIPLAK CESEDİ BAVULDAN ÇIKTI

Polis ekipleri, cuma günü Pattaya'daki ünlü Yüzen Pazar yakınlarındaki demiryolu hattı üzerinde terk edilmiş siyah bavulu buldu ve bavulun içinden genç kızın çıplak, darp edilmiş cansız bedeni çıktı.

AĞIR SUÇLAMALAR YOLDA

Havalimanında sorguya alınan Simon Carman, genç kızın kaçırılması ve öldürülmesiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığını iddia ederek suçlamaları bütünüyle reddetti. Ancak polis yetkilileri, eldeki somut kamera kayıtları ve deliller doğrultusunda şüphelinin gözaltı süresinin devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, kesin ölüm nedenini belirleyecek otopsi raporunun tamamlanmasının ardından şüpheliye resmi suçlamaların yöneltileceğini açıkladı. Carman hakkında ‘çocuk kaçırma’, ‘cinayet’, ‘cesedi gizleme’ ve ‘cinsel amaçla reşit olmayan bir kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılması bekleniyor.

Umut Halavart
Umut Halavart
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