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Venezuela'daki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın kısmen yıkıldığı anlar ve panik güvenlik kamerasına yansıdı. Depremlerde en az bin 430 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın şiddetli sarsıntıya dayanamayarak kısmen yıkıldığı anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Venezuela ülkeyi ardı ardına vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem sırasında kayıtta olan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın şiddetli sarsıntıya dayanamayarak kısmen yıkıldığı görüldü. Çevredeki sakinlerin yaşadığı panik de anbean kaydedildi.

En az bin 430 kişi hayatını kaybetmişti

Venezuela, çarşamba günü yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7,2 büyüklüğünde, 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremler birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az bin 430'a, yaralananların sayısının ise en az 3 bin 238'e ulaştığını açıklamıştı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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