Haberler

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir evi ziyaret eden Özgür Özel'in yerde bağdaş kurup oturduğu anda çorabındaki yazı dikkat çekti. Özel'in çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çorabında isim ve soy isminin yazdığı görüldü.

ÇORAPLARINDA KENDİ İSMİ YAZIYOR

Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret ettiği evde yerde bağdaş kurarak oturan Özel’in çoraplarındaki detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Fotoğraflarda, Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.

Kaynak: Haberler.com
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

En önemli madde rafa kalktı! Bir kez daha masaya oturuyorlar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Para çok ,nimet nimet ,özel yaptırtmış.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Yüzü gülmüyor! Hakan'a bir kötü haber daha
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi

Valilik devreye girdi! LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Araçlar tuzla buz oldu: Ölü ve yaralılar var
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı