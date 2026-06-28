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Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi

Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
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Elazığ'ın Kumla köyünde bir vatandaş, tarıma zararlı böcekleri yiyen dev bir etçil çekirge fark etti. Çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, zararsız olduğunu öğrenince doğal ortamına bıraktı.

Elazığ'ın Kumla köyünde, dev etçil çekirge görüntülendi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Kumla köyünde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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