'Kaza yapmış araba gibiyim' diye yaptığı paylaşımdan 5 gün sonra kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen ve sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazanın ardından sürücünün son paylaşımı ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Burak İpek'in kazadan birkaç gün önce sosyal medya hesabından kaza yaptığı otomobilin görüntüsün eşliğinde yaptığı, "Kaza yapmış araba gibiyim" paylaşımı yürekleri burktu.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu D 400 Karayolu, Merkez Mahallesi, Antalya Caddesinde meydana geldi. Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah annesine babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti."

Kaza yapmış araba gibiyim paylaşımı

Kazanın ardından Burak İpek'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise görenlerin yüreğini dağladı. Genç adamın, kazada hayatını kaybettiği otomobilinin videosunu çekerek hüzünlü bir şarkıyla paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımda,"Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor" sözleri yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı