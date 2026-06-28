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Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi

Fenerbahçe taraftarının Greenwood transferinde korktuğu başına geldi
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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için Roma harekete geçti. İtalyan ekibinin, Marsilya'ya 40 milyon Euro + bonuslar içeren resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Fransız ekibinin bu teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

Yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve geleceği büyük merak konusu olan İngiliz yıldız Mason Greenwood için İtalya'dan yeni bir hamle geldi. 

ROMA TEKLİF YÜKSELTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Roma, başarılı kanat oyuncusunu renklerine bağlamak amacıyla yeniden Marsilya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin yönetiminin, ilerleyen saatlerde resmi teklifini Fransız kulübüne ileteceği belirtildi. Roma'nın Greenwood için gözden çıkardığı rakam da artışa gittiği ve Marsilya'ya 40 milyon Euro net bonservis bedeli ve buna ek olarak çeşitli bonusları içeren bir paket sunacağı ifade edildi. 

TEKLİFİ KABUL EDEBİLİR

Haberin devamında oyuncudan 50 milyon Euro gelir bekleyen Marsilya'nın inadını kırarak bu rakamı kabul edebileceğini altı çizildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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