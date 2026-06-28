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Kayseri'de cami cemaatine bıçaklı saldırı: 2 ölü

Kayseri'de cami cemaatine bıçaklı saldırı: 2 ölü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yatsı namazına gelen cemaate bıçakla saldıran psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, 2 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırgan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, yatsı namazına gelen cemaate bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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