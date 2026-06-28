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Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Ferid Gügercin (28) hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çınar köyünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçakla, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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