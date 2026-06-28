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Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım
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Beşiktaş, Monaco forması giyen Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Monaco'nun yıldızını 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor. Kassoum Ouattara’yı 11-12 milyon euro bonservisle satmaya çalışan Monaco’nun geri adım atması halinde transferin önünde engel kalmayacak.

Yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, sol bek takviyesi için gözünü Fransa'ya dikti. Siyah-beyazlı yönetim, Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç sol bek Kassoum Ouattara için vites yükseltti. 

OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM

Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'in gerçekleştirdiği transfer zirvesinde; kaleciden santrfora kadar birçok bölgeye takviye yapılması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Kara Kartal, Fildişi Sahili asıllı Fransız savunmacı Kassoum Ouattara transferinde büyük aşama kaydetti. Beşiktaş, genç oyuncuyla yıllık maaş ve sözleşme süresi gibi tüm detaylarda el sıkıştı.

MONACO İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Fransız basınındaki haberlere göre; Oyuncu tarafını ikna eden siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Beşiktaş'ın önerdiği kontratta, bir yıl sonra devreye girecek satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğu belirtildi. Buna karşın Monaco'nun genç yetenek için kapıyı 11-12 milyon Euro bandından açtığı, Fransız ekibinin bu rakamdan geri adım atması halinde transferin önünde engel kalmayacağı dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Fransız ekibinde geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans sergileyen 21 yaşındaki Ouattara, süre bulduğu 24 resmi karşılaşmada takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com
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