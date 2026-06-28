Haberler

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir taksinin tali yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Gece saatlerinde Torba Rıza Anter Caddesi'nde seyreden M.C. idaresindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp idaresindeki motosiklete çarptı. Hızını alamayan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yüp (52) ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülistan Variş (30) hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü M.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın taksinin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin tali yoldan taksinin önüne çıktığı görülüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz

Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor

Süper Lig devinden resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Galatasaraylı Davinson Sanchez'e büyük övgü: Ronaldo'yu futboldan soğuttu

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: Ronaldo'yu futboldan soğuttu
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi

Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi
İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

Fotoğrafını öpüp tabutu başında gözyaşlarına boğuldu